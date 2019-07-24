Аналитик предположил, когда Россия может признать ДНР и ЛНР

После выборов в Раду власти Украины не должны будут отказываться от Минских соглашений. В противном случае России придется ставить конкретный вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Статья с соответствующим содержанием вышла в издании «Военно-промышленный курьер». Автором ее стал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. В публикации он говорит о том, что несмотря на обновление состава Рады, скорых перемен в отношениях между Россией и Украиной ждать не стоит. Как минимум, об этом говорит факт того, что президент Зеленский не стал выполнять Минские соглашения.