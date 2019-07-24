Эксперты заявили, что Россию ждет второй Чернобыль

Экологи бьют тревогу: катастрофа серьезного масштаба может случиться в Иркутской области. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову. По ее словам, происходящее в регионе весьма сопоставимо с трагедией Чернобыля.

Речь идет о предприятии «Усольехимпром» по производству хлора и других химических веществ. По факту получилось так, что после того, как владельцы все из него «выжали», они бросили завод. Об этой проблеме заявляется уже не первый год.

В данный момент ситуация следующая: по причине большого загрязнения ртутью предприятию нужно пройти процесс демеркуризации. Более того, в скважины, ранее хранившие солевой раствор, были закачаны нефтяные отходы. Все это может оказаться в реке Ангаре и привести к глобальной экологической катастрофе, подчеркивает эксперт.