Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды. Как передает РИА Новости, об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

Однако это высказывание понравилось не всем. Большую волну критики это заявление вызвало в Киеве. В частности, заместитель главы украинского МИДа Сергей Кислица увидел в этом факт сомнения в суверенитете Украины. Более того, он считает, что Ягланд специально и «подхалимски цепляется за победу президента Зеленского и его партии».