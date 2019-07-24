Постпред РФ при Евросоюзе рассказал об условиях улучшения отношений с Европой

Брюссель и Москва смогут достигнуть улучшения отношений только тогда, когда ЕС сможет накопить так называемую «критическую массу политической воли». Об этом в беседе с «Парламентской газетой» заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией», — подчеркнул дипломат.

Чижов отметил, что на данный момент взаимоотношения Брюсселя и Москвы «далеки от нормальных», однако диалог так или иначе происходит. Задатки нормальных отношений есть, но сколько потребуется времени на их установление, неизвестно. О том, что отношения между Россией и Европой складываются не очень хорошо, неоднократно говорили представители обеих сторон.