Госдума одобрила проект о возвращении курилок в аэропорты

16 июля на пленарном заседании Государственной думы Российской Федерации председатель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов предложил вернуть комнаты для курения в здания аэропортов России.

Неверов предлагает в рамках данного законопроекта вернуть в аэропорты Российской Федерации специальные комнаты для курения, оснащенные сверхмощными системами проветривания, избегая распространения нежелательного дыма на территории аэропорта и защищая некурящих людей. Парламентарий объявил законопроект, как «Закон о чистом воздухе».

В конце прошлого года, комиссия нижней палаты парламента по охране здоровья людей, рекомендовала принять законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты, сообщает Россия РТ.