Вячеслав Володин заявил, что власти Грузии должны извиниться перед россиянами

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин убежден: Грузия должна принести свои извинения россиянам. В эфире ТК «Россия 24» он стал требовать, чтобы глава страны Саломе Зурабишвили извинилась за откровенную антироссийскую риторику.

«Если публично нахамили, так публично надо и отвечать», — считает Володин.

Спикер подчеркнул, что недобрые обвинения в агрессии и оккупации звучат постоянно – и этот факт хамства оскорбляет граждан России, и безусловно, это не может оставить безразличным. При этом Володин заявили о своей надежде по поводу то перемены риторики грузинской стороны относительно России.

Отношения между Россией и Грузией пока что остаются напряженными на фоне недавних протестов, которые прошли в Тбилиси.