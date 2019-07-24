Вячеслав Володин заявил, что власти Грузии должны извиниться перед россиянами
Председатель ГД РФ Вячеслав Володин убежден: Грузия должна принести свои извинения россиянам. В эфире ТК «Россия 24» он стал требовать, чтобы глава страны Саломе Зурабишвили извинилась за откровенную антироссийскую риторику.
«Если публично нахамили, так публично надо и отвечать», — считает Володин.
Спикер подчеркнул, что недобрые обвинения в агрессии и оккупации звучат постоянно – и этот факт хамства оскорбляет граждан России, и безусловно, это не может оставить безразличным. При этом Володин заявили о своей надежде по поводу то перемены риторики грузинской стороны относительно России.
Отношения между Россией и Грузией пока что остаются напряженными на фоне недавних протестов, которые прошли в Тбилиси.
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