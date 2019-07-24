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Северная Корея захватила российское судно и не отпускает моряков

24.07.2019 07:46
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Северная Корея захватила российское судно и не отпускает моряков

Пограничники Северной Кореи произвели захват российского сейнера «Сянхайлинь-8», который является собственностью ООО «Северо-Восточная рыболовная компания», пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение заместителя директора компании Сергея Седлера.

По его словам, это произошло еще несколько дней назад, в ночь на 17 июля. Экипаж российского судна конвоировали в порт Вонсан. Связи до сих пор с ними нет, моряков не выпускают с судна. Исключением стал капитан, его помощник и два южнокорейских эксперта – их поселили в отель под арест.

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