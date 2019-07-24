Росприроднадзор предупредил об угрозе "экологического Чернобыля"

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о возможном возникновении глобальной экологической катастрофы в России. Речь идет о ситуации, которая сложилась вокруг завода "Усольехимпром" в Иркутской области.

Так, "Усольехимпром" занимается производством хлора и других химических веществ. В настоящее время предприятие признано банкротом. При этом на территории завода находятся химически опасные вещества, за которыми нет надлежащего контроля.

По словам Радионовой, которая посещала предприятие, сложившаяся ситуация может привести к возникновению "экологического Чернобыля", если немедленно не обратить внимание на данную проблему и не приступить к ее устранению, пишет газета Известия.