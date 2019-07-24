Европейские трейдеры сообщили о подрыве отношений с Украиной

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) обратилась к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию с долгами "Укртрансгаза". В Европе обеспокоены тем, что из-за серьезных долговых обязательств, которые достигают 4,1 млрд гривен, не удастся обеспечить необходимую загрузку газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Европейские трейдеры уверены, что сложившаяся ситуация ставит под сомнение надежность украинской стороны, как партнера, а также снижает уверенность европейской стороны в возможности Украины обеспечить хранение газовых запасов для их последующей поставки в Европу. Также, наличие серьезных долговых обязательств может пошатнуть позицию Украины в трехсторонних переговорах о транзите газа с Россией и ЕС.

Представители EFET требуют от руководства "Нафтогаза" немедленно вмешаться в ситуацию и решить проблему с "Укртансгазом" для того, чтобы провести необходимую подготовку к предстоящему зимнему периоду, пишет РИА Новости.