Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допрос

«Страна.ua» со ссылкой на источник в Киевской администрации сообщает, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос в виду уголовного дела, связанного с земельными махинациями, передает Regnum.

Кличко обвиняется в том, что он без предупреждения городской администрации от имени Киева расписался в арендном договоре земельного участка ООО «Роялти Тетрабуд» без правового основания. Мэра подозревают в получении выгоды в виде денежных средств от сделки.