В Иордании обнаружены произведения искусства, украшавшие царский дворец

Австралийские археологи в ходе раскопок древней Пеллы в долине реки Иордан обнаружили множество красивейших произведений искусства, некогда украшавших царский дворец.

Многочисленные находки были сделаны среди руин большого каменного здания – дворца правителя.

По словам руководителя археологической экспедиции Стивена Бурка, изделия, выполненные из кости, дерева, фаянса, стекла и металла, обнаружили в одной из комнат в роскошной резиденции позднего бронзового века. Он также отметил, что часть предметов очень высокого качества.

Команда археологов также обнаружила еще несколько комнат в большом здании железного века (ок. 800 г. до н.э.), в которых находились разнообразные керамические изделия.

Древнее сооружение, размером примерно 30x30 метров, также входило в состав царского дворца и, возможно, было резиденцией правящей династии. Здание было уничтожено во время пожара, вероятнее всего, в ходе враждебной атаки.

За годы раскопок, проводившихся на данной территории, археологами было обнаружено свыше 40 комнат, во многих из которых хранили масло, зерно, шлифовальные камни и станки для ткачества. Во время более поздних раскопок были очищены от наслоений кухни и монументальный вход.

Также обнаружены каменные террасы и мощные ворота, которые были сооружены примерно 3200-2800 гг. до н.э, пишет archaeologynewsnetwork.blogspot.com.