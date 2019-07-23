МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

На официальном сайте международного валютного фонда (МВФ) разместили доклад «Перспективы развития мировой экономики» в котором говорится о том, что МВФ сократил оценку роста валового продукта. Прогноз на этот год сокращен С 3,3% до 3,2% и на 2020 год с 3,6% до 3,5%.

Вместе с этим, аналитики фонда придерживаются мнения, что геополитическое напряжение ведет к дестабилизации стоимости на энергоносители.

А также, оценка понижена в связи с учетом замедляющейся инфляции, что исходя из доклада демонстрирует отсутствие экономического развития в мире, передает Regnum.