Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве возросло до 86

Количество отравившихся едой из вендинговых торговых автоматов в столице выросло до 86. Данная информация представлена на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве. У заболевших была выявлена острая кишечная инфекция, у 50 человек подтвержден диагноз сальмонеллез.

Ранее в средствах массовой информации появились сведения о том, что десятки человек почувствовали недомогание после потребления еды, купленной в вендинговых автоматах в столичных офисах. Более 30 человек были доставлены в медицинские учреждения. 33 пациента на данный момент уже выписаны.

В связи с произошедшим частная компания Healthy Food временно приостановила производство продукции, пишет mir24.tv.