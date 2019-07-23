В России запретят электронную почту без идентификации

Российские сенаторы внесли в Государственную думу еще один законопроект, суть которого состоит в следующем: в России будет запрещено пользоваться электронной почтой, если не будет пройден процесс идентификации. Как отмечает РИА Новости, это будет проходить при помощи мобильного телефона: планируется, что соответствующие договора об идентификации будут заключаться между сервисами электронной почты и операторами связи. Ранее в ГД был внесен законопроект о создании в нашей стране единой базы граждан.