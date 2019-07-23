Кортеж Путина попытались заминировать
23.07.2019 22:14
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В Екатеринбурге двое мужчин предприняли попытку заложить взрывчатку в автомобиль президента РФ Владимира Путина. Уточним, что взрывное устройство оказалось муляжом, а виновники в свое оправдание сказали, что хотели проверить реакцию полицейских.
Известно, что мужчины являются коренными жителями Екатеринбурга и в прошлом уже имеют судимости, сообщает Газета.ру
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