Кортеж Путина попытались заминировать

В Екатеринбурге двое мужчин предприняли попытку заложить взрывчатку в автомобиль президента РФ Владимира Путина. Уточним, что взрывное устройство оказалось муляжом, а виновники в свое оправдание сказали, что хотели проверить реакцию полицейских.

Известно, что мужчины являются коренными жителями Екатеринбурга и в прошлом уже имеют судимости, сообщает Газета.ру