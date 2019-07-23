Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

The Hill сообщает, Марк Эспер утвержден сенатом на пост министра обороны США, соответственно теперь он глава Пентагона.

Лидер республиканцев Митч Макконел отметил, что послужной перечень заслуг нового руководителя Пентагона впечатляет.

Напомним, что 15 июля президент Америки Дональд Трамп направил в сенат сообщение об утверждении Марка Эсера на должность главы Пентагона на регулярной основе, сообщает РТ.