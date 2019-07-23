Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Начальник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на собрании в сенате сообщил, что РФ до сих пор пытается вмешаться в избирательную систему Америки.

«Россияне абсолютно настроены на то, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы», — заявил глава ФБР, не приведя доказательств «вмешательства».

Кристофер Рэй также добавил, что санкций по отношению к России было неудовлетворительно мало.

Напомним, что в апреле 2019 года прокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве РФ в выборы Америки, при этом МИД России заявил, что документ не предоставляет ни единого доказательства о вмешательстве, сообщает РТ.