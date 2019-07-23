В России отменен запрет на белорусские яблоки

Россельхознадзор одобрил поставки яблок из Белоруссии в Российскую Федерацию под гарантии уполномоченного ведомства Белоруссии, передает ТАСС.

Отметим, что постановление было утверждено в результате командировки сотрудников Россельхознадзора в Белоруссию, где работники федеральной службы оценили деятельность 51-го предприятия по выращиванию яблок и провели анализ, нацеленный на изучение их сортового состава.

Помимо того, Федеральная служба по ветеринарному надзору России потребовала информацию у белорусских компаний о плановом выращивании яблок в 2019 году и о наличии специальных хранилищ для фруктов и сроках их потребления.

Напомним, что 12 апреля 2019 года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России ввела санкции на импорт груш и яблок из Белоруссии из-за подозрения в реэскпорте.