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К Земле приближается астероид размером с Великую пирамиду Гизы

23.07.2019 18:36
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К Земле приближается астероид размером с Великую пирамиду Гизы

Астероид, почти такой же большой, как Великая пирамида Гизы, 24 июля пройдет мимо Земли.

По данным НАСА, космическая объект, называемый 2019 ОД, имеет диаметр до 120 метров и движется со скоростью 19,17 километра в секунду. Он пройдет мимо Земли на минимальном расстоянии примерно 219 748 миль, что может показаться достаточно большим расстоянием, но это ближе, чем Луна.

По данным Центра изучения околоземных объектов НАСА (CNEOS), 2019 ОД фактически является одним из трех астероидов, которые приблизятся к Земле в этот день.

Гораздо меньший астероид размером с Колонну Нельсона, известный как 2019 О, пройдет в 2,5 раза дальше Луны (601,917 миль). Другой большой астероид, известный как 2015 HM10, диаметром до 110 метров, также пройдет на гораздо большем расстоянии в 2 914 043 мили.

НАСА заявило, что в настоящее время нет известного астероида со значительной вероятностью воздействия на Землю в следующем столетии. Однако глава НАСА Джим Бриденстайн предупредил, что астероид-убийца может врезаться в Землю в течение нашей жизни, если мы не сделаем больше, чтобы защитить планету.

Выступая на конференции по планетарной обороне 2019 года в Вашингтоне в начале этого года, администратор НАСА предостерегал от так называемого «хихикающего фактора», когда речь заходит об астероидах.

«Мы должны убедиться, что люди понимают, что речь идет не о Голливуде или о кино», - сказал Бриденстайн. «Речь идет о том, чтобы в конечном итоге защитить единственную планету, которую мы имеем - планету Земля».

НАСА уже подробно изложило свои планы сбить астероид с курса, отправив космический корабль, чтобы преднамеренно врезаться в него. Эта миссия призвана продемонстрировать способность НАСА отклонять любые космические объекты, которые находятся на пути столкновения с Землей.

Космическое агентство планирует запустить космический корабль в июне 2021 года с целью столкновения с астероидом, известным как Дидимун, в октябре 2022 года, пишет Mirror.

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