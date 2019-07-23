Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Приток миграции в Российскую Федерацию за первое полугодие 2019 года превысил десятилетний максимум. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на анализ Института Гайдара и РАНХиГС.

Таким образом, за последние шесть месяцев в Россию прибыло девяносто восемь тысяч иностранцев. По мнению авторов исследования, данная динамика числа приезжих «выглядит аномальной».

Прежде сообщалось, что прирост мигрантов, которые остаются жить в РФ на долгий срок, в прошлом году сократился до минимума с момента распада СССР. За год прирост оценивается в 125 тысяч человек.