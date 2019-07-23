Власти Крыма опровергли претензии Киева на утраченные банковские активы

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс опроверг претензии Киева на утраченные банковские активы на Крымском полуострове. Он добавил, что намерение Украины взыскать с РФ убытки – пустая трата времени.

Недавно апелляционный суд Киева одобрил решение международного арбитража, согласно которому РФ должна оплатить Украине убытки из-за утраты Ощадбанких активов на полуострове.

Фикс напомнил, что после присоединения к России Крыма в одностороннем порядке банки Украины прекратили работу на полуострове, отказавшись от выполнения своих обязательств по возвращению вкладов крымчан, сообщает РИА Новости.