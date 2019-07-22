В небе над Швецией пролетел сверхбыстрый НЛО

Неимоверно быстрый неопознанный летающий объект пролетел в небе над городом Halmstad (Швеция).

По словам очевидцев, скорость пролетающего объекта была столь велика, что это точно не мог быть авиалайнер либо метеорит, поскольку его траектория не соответствовала полету метеоров.

Несмотря на то, что полет НЛО в кадре занял лишь долю секунды, за такое непродолжительное время он немного изменил траекторию полета.

По словам автора видео, он запечатлел движущийся по небу объект случайно в момент, когда находился на трассе для автогонок, пишет earth-chronicles.com.