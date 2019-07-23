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В Москву придет резкое похолодание

23.07.2019 17:58
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В Москву придет резкое похолодание

В Москве ожидается резкое похолодание в начале следующей недели.

Эксперт метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала, что похолодание связано с приходом арктического холодного воздуха.

На этой неделе наиболее теплый день ожидается в субботу – температура воздуха прогреется до 20 C, после чего начнется похолодание. Днем температура опуститься до 14-15 C, а ночью – до 7C.

Позднякова добавила, что такая погода долго не продержится, пишет «Российская газета».

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