Зубицкий поведал, почему Metallica спела песню «Группа крови»

Организатор выступления Metallica Владимир Зубицкий поведал, почему была исполнена песня Виктора Цоя.

Он сообщил, что на каждом концерте метал-группа поет какую-нибудь знаковую песню страны. Зубицкий сказал, что у Metallica даже есть грамотный менеджмент, который подготавливает эти песни.

Он считает, что группа отдала предпочтение правильной песне и к выступлению подготовилась основательно.

Помимо этого Зубицкий заявил, что московским организаторам стало известно, что Metallica намеревается исполнить песню Виктора Цоя перед началом концерта. Он добавил, что группа любит российскую аудиторию.

21 июля американская метал-группа Metallica дала концерт на московском стадионе «Лужники», передает РИА Новости.