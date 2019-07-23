Банки предупредили об уменьшении числа платежных терминалов

Ассоциация российских банков предупреждает, что число платежных терминалов может сильно уменьшиться в силу принятых требований относительно использования контрольно-кассовой техники.

Напомним, что 22 июля в Госдуме был принят законопроект, согласно которому в платежных аппаратах запрещается использовать удаленную ККТ. По новым правилам, теперь агенты обязаны контрольно-кассовую технику встроить в терминал или подключить ККТ через провода.

Сергей Клименко считает, что подобные изменения спровоцируют снижение доступности предоставляемых терминалом финансовых услуг для многих пользователей. Особенно это скажется в малонаселенных районах.

По словам Клименко, по новому законопроекту придется перестраивать всю налаженную сеть и, где это будет очень затратно, аппараты придется убрать, пишет «Коммерсантъ».