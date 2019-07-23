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«Росатом» будет создавать геонавигационную систему для нефтегазодобычи

23.07.2019 17:14
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«Росатом» будет создавать геонавигационную систему для нефтегазодобычи

В течение двух лет эксперты атомной отрасли России хотят создать современную импортозамещающую геонавигационную систему для нефтегазодобычи. Компания госкорпорации «Росатом» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»» заказала разработку этой системы.

Создание современной геонавигационной системы должно помочь с выполнением задачи касательно повышения добычи, увеличения коэффициента добывания углеводородного сырья, а также уменьшения затрат на строительство и эксплуатацию скважин.

Наиболее приоритетным способом достижения хороших результатов выступает возведение наклонно-направленных и горизонтальных скважин, производство которых в России фактически отсутствует.

Сейчас российская нефтегазовая отрасль почти полностью зависит от иностранных технологий, однако усиление санкционной политики привело к необходимости развития отечественной аппаратуры и оборудования для наклонно-направленного и горизонтального бурения скважин, пишет РИА Новости.

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