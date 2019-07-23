Путин распорядился учесть мнение местных жителей при строительстве полигона Шиес
На портале Кремля появилась информация, что Владимир Путин распорядился учесть при строительстве мусорного полигона около железнодорожной станции Шиес мнение жителей, проживающих в Архангельской области.
Недавно выяснилось, что власти Москвы и Архангельска хотят начать строительство инновационного экотехнопарка для вывоза и нахождения отходов из столицы.
Эта новость привела к широкому общественному резонансу. В области начались митинги протеста.
По поручению российского главы до первого сентября власти Москвы и Архангельской области должны предоставить доклад по возведению мусорного полигона.
Ответственными лицами были назначены мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельска Игорь Орлов, пишет РИА Новости.
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Как понятно из всего этого поручения что строительство будет с учетом............???? Ведь ничего умного не происходит, ведь не собираются строить перерабатывающий гигант со всеми технологиями как например в той же Швеции, а просто по тупому технопарк, а вернее обычный полигон для московского дерьма. И что можно обсуждать если это погубит край. Где эти ожидаемые нацпроекты, одна болтовня и под эту же болтовню выделяются огромные средства для правильного распила ‘’ пирога’’, а смотрящие здесь два назначенных человека. Бедная Россея, когда же тебе станет жить лучше- не в мое время, не в мое ответил Бог!!!