Путин распорядился учесть мнение местных жителей при строительстве полигона Шиес

На портале Кремля появилась информация, что Владимир Путин распорядился учесть при строительстве мусорного полигона около железнодорожной станции Шиес мнение жителей, проживающих в Архангельской области.

Недавно выяснилось, что власти Москвы и Архангельска хотят начать строительство инновационного экотехнопарка для вывоза и нахождения отходов из столицы.

Эта новость привела к широкому общественному резонансу. В области начались митинги протеста.

По поручению российского главы до первого сентября власти Москвы и Архангельской области должны предоставить доклад по возведению мусорного полигона.

Ответственными лицами были назначены мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельска Игорь Орлов, пишет РИА Новости.