Совет федерации ограничил передачу e-mail с запрещенной в России информацией

В Госдуму члены Совета Федерации внесли законопроект, согласно которому была ограничена передача электронных писем с запрещенной на территории России информацией.

После того, как будут получены соответствующие требования от этого органа, в течение 24-х часов почтовые сервисы обязаны препятствовать передаче подобных сообщений.

Отмечается, что в течение шести месяцев после принятия законопроекта власти страны должны подготовить постановление, в котором будет предоставлен перечень случаев, при которых не разрешается передавать электронные письма с нелегальной информацией. Также планируется предоставить порядок ограничения передачи подобной информации, передает РИА Новости.