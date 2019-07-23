Правительство предлагает создать единую базу данных россиян

Российское правительство решило внести с Государственную думу законодательный проект, в котором речь идет о создании единого информационного ресурса, где будет содержаться информация о населении Российской Федерации. Как передает Интерфакс, документ соответствующего содержания обнародовали во вторник на официальном ресурсе ГД.

Уточняется, что база будет хранить паспортные данные граждан, информацию о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, родственных связях и так далее. Предоставляться эта информация будет сотрудниками МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФНС и другими государственными органами.