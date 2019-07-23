Самая распространенная зарплата по России – 23,5 тысячи рублей

Стало известно, какой размер заработной платы стал самым распространенным в России. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата, большинство россиян каждый месяц получают 23,5 тысячи рублей. Как уточняется, этот модальный показатель за апрель 2019 года соответствует реальному доходу большинства жителей нашей страны. При этом, как говорится в исследовании Росстата, средний показатель заработной платы в текущем месяце составил 47,7 тысячи рублей. То есть, по факту, речь идет о том, что в современном обществе существует очевидное неравенство, что и отражают приведенные цифры.