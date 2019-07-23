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Названа возможная причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

23.07.2019 11:30
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Названа возможная причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Специалисты назвали вероятную причину пожара, который произошел в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Как передает РИА Новости со ссылкой на собеседника из региональных экстренных служб, это могло произойти из-за техники. В частности, обогревателей, которые были в палатках. По словам источника, это пока что одна из версий.

На месте событий работают эксперты, в частности, представители следственно-оперативной группы. Происходит изъятие документации, проводятся опросы очевидцев, детей и сотрудников лагеря.

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