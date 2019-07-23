Польша официально пригласила Германию отметить 80-летие начала Второй мировой войны

Польша в официальном порядке направила Германии приглашение отметить начало Второй мировой войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу польского президента. В сообщении говорится, что Россию польская сторона отказалась приглашать на торжественные мероприятия, которые состоятся первого сентября.

До этого, как заявляли поляки, Москву не приглашали по причине того, что в 1939 году Россия нарушила международное право.