Россия помогла раскрыть местоположение секретных спутников США

Специалистам ЕКА (Европейское космическое агентство) удалось раскрыть места, где расположены секретные спутники США на геостационарной орбите. Как информирует РИА Новости, сделать это удалось при помощи сведений, предоставленных российской стороной.

Наблюдение за объектами велось с использованием телескопов. В итоге, удалось обнаружить следующие факты: 529 из 1638 спутников до сих управляются, а вот остальные, как говорится, вышли из строя. В числе таких объектов – разведспутники GSSAP, Orion, Mercury и CLIO. Комментариев от России пока не поступало.