Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства

Южная Корея заявила, что российская сторона нарушила воздушное пространство страны. Как передает Газета.ру со ссылкой на Reuters, соответствующее сообщение распространило южнокорейское Минобороны. Ведомство заявило, что военный самолет РФ зашел на территорию Южной Кореи в районе Японского моря, что вынудило истребители сделать несколько предупредительных выстрелов. Как отмечается, этот инцидент произошел впервые. Более подробно об этом, а также о реакции России пока ничего не сообщается.