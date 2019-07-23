На Украине обнаружили новые тайные тюрьмы

Выяснилось, что тюрьмы СБУ «тайного формата» работали по всей Украине. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от людей, которые были там заключенными. Этот факт подтвердил и бывший сотрудник украинского МВД. Как сообщается, тайные тюрьмы находились в Харькове, Краматорске, а также в Красноармейске и Мариуполе. Также они были организованы по всей линии соприкосновения в Донбассе. Не исключено, что такие места были организованы и в других населенных пунктах. По словам собеседников, тех, кто был «сидельцем» таких тюрем, часто оправляли на минные поля или пытали.