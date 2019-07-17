РИА Новости обнаружили в Мариуполе новые доказательства тайной тюрьмы ВСУ

РИА Новости нашли новые факты, доказывающие, что в одном из терминалов аэропорта Мариуполя существовала тайная тюрьма. Как сообщает агентство, она принадлежала батальону «Азов». Причем негласное покровительство ей оказывала СБУ (Служба безопасности Украины). Полное расследование планируется опубликовать в ближайшее время в нескольких частях.

Сообщается, что журналистам удалось встретиться и пообщаться не только с узниками тайной тюрьмы, но и с сотрудниками. Все сопровождается видеозаписями, а также медсправками, которые выдавали украинская сторона и ДНР. Ранее факт существования тайной тюрьмы подтверждали и члены спецкомиссии ООН.