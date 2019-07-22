В США планируют оставить на Луне астронавтов

В 2024 году, американцы планируют не только отправить на Луну астронавтов, но и «оставить их там» на какое-то время. Как информирует РИА Новости, с таким громким заявлением в беседе с ТК CBS выступил вице-президент США Майк Пенс. Сколько на этой планете пробудут астронавты он не уточнил.

«В этот раз, когда мы полетим на Луну, мы не осуществим визит, мы останемся на ней», — сообщил он о планах на ближайшую пятилетку.

Пенс категорически отметил, что этой цели власти США придерживаются на «сто процентов». Более того, опыт, который будет получен в время этой миссии, будет использован при отправке человека на Марс. Американский президент всецело выражает поддержку этим намерениям.