Правительство одобрило одинаковые запреты для табака и электронных сигаре

На официальном сайте Правительства РФ появилась информация о том, что кабмин одобрил законопроект, который предусматривает распространение запретов связанных с табачными изделиями на электронные сигареты, вейпы и кальяны. При этом проект закона согласован Правительством с замечаниям. Так, кабмин предлагает ужесточить административную ответственность за неисполнение закона для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пишет РБК.