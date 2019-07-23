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Правительство одобрило одинаковые запреты для табака и электронных сигаре

23.07.2019 07:00
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Правительство одобрило одинаковые запреты для табака и электронных сигаре

На официальном сайте Правительства РФ появилась информация о том, что кабмин одобрил законопроект, который предусматривает распространение запретов связанных с табачными изделиями на электронные сигареты, вейпы и кальяны. При этом проект закона согласован Правительством с замечаниям. Так, кабмин предлагает ужесточить административную ответственность за неисполнение закона для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пишет РБК.

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