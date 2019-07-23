Росстандарт предлагает сузить парковочные места

Руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский рассказал об инициативе ведомства, согласно которой в городах могут сузить парковочные места. Так, согласно новым стандарта, парковочные места для легковых автомобилей будут сужены до 0,5 метра в длину и ширину, в зависимости от того, под каким углом к проезжей части будут располагаться места для парковки. Это позволит увеличить количество платных парковочных мест, организовав парковки там, где в настоящее время это невозможно сделать из-за недостаточной ширины проезжей части, пишет газета Известия.