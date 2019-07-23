Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов

ЦИК Украины обработала более 90% голосов избирателей. По итогам проверки лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", за которую отдали свои голоса 43,11% граждан. За ней следует партия "Оппозиционная платформа — за жизнь", лидером которой является Юрий Бойко. За нее проголосовали 13,03% избирателей.

Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" набрала 8,17% голосов, а партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" 8,15%. Также, необходимый 5% порог преодолела партия "Голос" Святослава Вакарчука, получив 5,87% голосов избирателей, пишет РИА Новости.