Турчинов заявил о желании 20% украинцев стать рабами

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов на личной странице Facebook написал пост о том, что большая часть граждан Украины стремится быть рабами.

Данные «Оппозиционной платформы — За жизнь» и некоторых других пророссийских партий, не перешагнувших пятипроцентный порог, подтверждают то, что большая доля граждан Украины готова обменять личную свободу «на сытое и уютное рабство».

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля. Лидировала партия во главе с Владимиром Зеленским "Слуга народа", набравшая 42,45%. На второй строке расположилась «Оппозиционная платформа — За жизнь», за нее проголосовало 12,88%, сообщает Известия.