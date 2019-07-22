Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии

Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис сообщил, что Российская Федерация не планирует продавать Карелию Финляндии.

Так, единомышленник Бориса Ельцина прокомментировал беседу бывшего заместителя председателя МИД Андрея Федорова с журналистом финского журнала Helsingin Sanomat, в котором тот сообщил, что в 90-е годы правительство РФ рассматривало возможность подобной сделки с Финляндией.

Вместе с тем, бывший председатель министерства иностранных дел Андрей Козырев назвал заявление о возможной продаже Карелии «бредом сивой кобылы», сообщает РИА Новости.