Капсула Hyperloop разогналась до 463 км/ч

Немецкая команда TUM финишировала первой на последнем конкурсе Hyperloop Pod Competition, ее капсула разогналась до максимальной скорости - 463 км / ч - на прямой трассе, установив новый рекорд. После достижения данной скорости капсула либо трек получили некоторые повреждения, из-за чего заезд был остановлен.

Andreas Heddergott / TUM

Концепция Hyperloop – сверхбыстрой транспортной системы, в которой пассажирские капсулы передвигаются по трубам с пониженным давлением со скоростью, близкой к скорости звука – была впервые представлена в 2013 г американским изобретателем и предпринимателем Илоном Маском.

Прежде его компании не занимались реализацией проекта, а только стимулировали других разработчиков участвовать в нем с помощью технологического конкурса. Но 2 года назад The Boring Company (компания по строительству инфраструктуры и туннелей, основанная Элоном Маском), сообщила, что приступит к строительству трассы Hyperloop, которая будет расположена между Вашингтоном и Нью-Йорком.

Конкурс Hyperloop Pod Competition в текущем году стал уже четвертым по счету. Он по-прежнему объединяет лучшие команды студентов-инженеров со всего мира, а соревнования 2019 года вновь раздвигают границы экспериментальной транспортной технологии. Конкурс проводился в 2017 и 2018 гг. Прежде на соревнования была заявлена 21 команда студентов-инженеров, но до заездов на тестовом треке были допущены только 4 (Delft Hyperloop, EPHL Hyperloop, Swissloop и TUM Hyperloop).

В ходе тестовых заездов по трубе длиной в 1,6 км только 3 командам удалось осуществить полноценный заезд. Капсула команды представляющей Делфтский технический университет потеряла связь через 200 м, вследствие чего активировалась система аварийного торможения.

Первое место досталось немецкой команде из Мюнхенского технического университета, но и ей пришлось столкнуться с некоторыми техническими проблемами. После достижения максимальной скорости в 463 км / ч вокруг капсулы появились искры и предметы, по всей видимости, являющиеся частью обшивки тестового трека. На втором месте оказалась швейцарская команда из высшей технической школы Цюриха, чья капсула достигла 252 км / ч, пишет nplus1.ru.

После окончания соревнований Илон Маск в своем Twitter сообщил о том, что в 2020 году Hyperloop будет проходить в 10-километровом вакуумном туннеле с изгибом.