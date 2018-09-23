Илон Маск опубликовал изображение марсианской базы

23.09.2018 15:23



Глава SpaceX Илон Маск разместил в своём Twitter-аккаунте компьютерные изображения будущей базы, которую планируется создать на Марсе.

Американская компания продемонстрировала концепцию Moon Base Alpha еще в 2017 году. Для полётов на Марс планируется использовать сверхтяжёлую ракету с кодовым названием BFR (Big Fucking Rocket).

Производитель рассчитывает, что первая миссия, во время которой на Марс будет отправлено два грузовых корабля, состоится в 2022 г.

На одном из изображений показан старт космического аппарата с поверхности Красной планеты. Ракета может быть отправлена на Землю в том случае, если производство топлива для обратных полетов будет организовано прямо на Марсе.

С помощью компьютерной графики специалисты SpaceX показали будущую Mars Base Alpha. Видны марсоходы, ракеты BFR и разные сооружения, в том числе жилые и служебные модули.

Ожидается, что при полетах на Красную планету BFR сможет перевозить около ста человек, которые будут размещены в 40 каютах. Космический корабль также доставит несколько тонн груза для поддержания жизнедеятельности первых поселенцев и строительства базы. В будущем производитель намерен создать ракету, рассчитанную на 200 человек.

SpaceX может приступить к первым испытательным запускам BFR уже в 2019 г., пишет 3dnews.ru.