Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске

На сайте Кремля появилась информация о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведет в Курске встречу по поводу стимулирования экспорта сельхозпродукции, сообщает Regnum.

В рамках командировки Медведев намерен побывать на Курском мясоперерабатывающем заводе и увидеться с губернатором Романом Старовойтом.

Вместе с тем, в рамках совещания планируется участия замглавы правительства РФ Алексей Гордеева, главы Министерства сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и председателей администраций Курской области.