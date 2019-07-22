ЦИК Украины обработала более 95% протоколов за границей

22 июля на сайте ЦИК Украины опубликовали сообщение, в котором говорится, что Центральная избирательная комиссия Украины обработала 95,09% электронных актов с зарубежных избирательных участков.

Так, по итогам подсчета партия «Слуга народа» лидирует и набрала 29% голосов. Второе место занимает «Европейская солидарность», набравшая 28,8% голосов. На третьем месте расположилась партия «Голос», за которую отдано 19,03% голосов. Вместе с тем, другие партии набрали менее 5% голосов.

Напомним, что голосование на выборах в Верховную Раду Украины завершилось 21 июля. Депутаты избирались по смешанной системе, соответственно по мажоритарным округам и партийным спискам, сообщает Regnum.