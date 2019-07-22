Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Индия запустила в сторону Луны космическую станцию «Чандраян-2», с луноходом, сообщает Известия. Успешный старт аппарата состоялся 22 июля на территории Шрихарикота в Бенгальском заливе. Со слов источника, вес станции составил 3,8 тонны и имеет в своем составе луноход, орбитальный и посадочный модули.

Также, Индия будет 4-ой страной, после России, Китая и США, запустившая автоматический аппарат на Луну.

Известно, что «Чандраян-2» продолжит путь «Чандраян-1», отправленной на Луну в 2008 году и пропавшей в 2009 так и не долетев. Однако в 2017 году стало известно, что первая станция находится за 200 км от Луны.