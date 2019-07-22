Россия вводит мораторий на новые налоговые льготы для нефтяников

Заместитель министра финансов Антон Силуанов пару недель назад во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным потребовал назначить до 2024 года мораторий на разрешение налоговых льгот в отношении нефтяных организаций, сообщает Ведомости.

В самом деле, 22 июля на сайте Кремля разместили информацию, содержащую список поручений правительству по итогам крайнего собрания, посвященного нефтяной отрасли, проведенного президентом. В перечне говорится до 31 декабря 2019 года «ввести мораторий на новые меры государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений».