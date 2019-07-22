Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
22.07.2019 21:00
Комментарии
Журналист Владимир Соловьев в личном Telegram-канале пояснил откуда у него ВНЖ в Италии. Поводом этому послужил видеоролик блогера Алексея Навального, содержащий информацию о Соловьеве.
По словам телеведущего, вид на жительство в Италии он имеет уже более десяти лет, вместе с тем, ВНЖ не дает ему право зарабатывать на территории Италии или получить гражданство. Также Соловьев добавил, что Навальный, имея образования юриста, должен располагать подобной информацией, сообщает Российская газета.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий