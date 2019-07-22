Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Журналист Владимир Соловьев в личном Telegram-канале пояснил откуда у него ВНЖ в Италии. Поводом этому послужил видеоролик блогера Алексея Навального, содержащий информацию о Соловьеве.

По словам телеведущего, вид на жительство в Италии он имеет уже более десяти лет, вместе с тем, ВНЖ не дает ему право зарабатывать на территории Италии или получить гражданство. Также Соловьев добавил, что Навальный, имея образования юриста, должен располагать подобной информацией, сообщает Российская газета.