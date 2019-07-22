Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»

Пассажирский самолет, отправившийся из Москвы в Анталию, вынужден вернуться в аэропорт «Внуково» из-за поломки двигателя, сообщает BFM.ru

Со слов источника, самолет модели Boeing 747 компании «Россия» развернулся над Черным морем спустя три часа тридцать пять минут полета. Решение о возвращении лайнера принял командир, который связался с диспетчерами аэропорта, сообщив об отказавшем двигателе.

На данный момент известно, что Boeing 747, с 521 пассажиром на борту, находится в 300 километрах от Москвы и в ближайшее время приземлится в аэропорту.